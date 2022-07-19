Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması: 'Çok sayıda formül var'

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT hakkında çalışma grubu kurulduğunu söyleyerek "Yıl sonuna kadar TBMM'ye sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar devam ediyor. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" diye konuştu.

A Haber'e konuşan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

"Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Çalışmamız bir noktaya geldiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı da çalışmamıza katılacak. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek."

"Çalışmayı tamamlayıp sendikaların da taleplerini alacağız" diyen Bakan Bilgin, "Yıl sonuna kadar Meclis'e sunamazsak, en geç Ocak ayında bu düzenlemeyi Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.