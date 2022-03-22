Bakan Bilgin'den asgari ücrete 'ikinci zam' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son günlerde konuşulan asgari ücrete ikinci zam olacak mı sorusuna açıklık getirdi.
Ekonomi 22.03.2022, 12:21
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" dedi.
Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek hükümet, gerekse de AK Parti kanadından yapılan açıklamalar asgari ücrete yeni bir zam geleceğine yönelik beklentiyi güçlendirdi. Son dönemde asgari ücrete temmuzda ikinci kez zam yapılacağına yönelik söylemler ekonomide en çok konuşulan konular arasında.
"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEK BOYNUMUZUN BORCU"
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur." demişti
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