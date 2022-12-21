Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yapılacak asgari ücret zammıyla ilgili açıklamada bulundu.
Ekonomi 21.12.2022, 12:16
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman yapılacak?" sorusuna "Henüz belli değil. Görüşmeler devam ediyor, maalesef dün sonuç alınamadı" yanıtını verdi.
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