Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette 4. toplantı ne zaman yapılacak?" sorusuna "Henüz belli değil. Görüşmeler devam ediyor, maalesef dün sonuç alınamadı" yanıtını verdi.

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