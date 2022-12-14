Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Bizim her yıl en az 1 milyonun üstünde istihdam yaratan büyüme oranlarını gerçekleştirmemiz lazım.

En zorlu şartlarda bile enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ortamda bile büyümeyi sürdürmesi Türkiye'nin sağlam bir zemine üretim yapsıına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Asgari ücret diğer çalışanların da ücretlernin yukarı tırmandırmasını sağlar.

İnanıyorumki bugünkü toplantıdan bu ayki toplantılardan belli uzlaşma sağlayarak asgari ücret düzenlemesini diğer ücretler rahatlatacak şekilde bir noktaya getireceğiz. Geniş bir uzlaşmayla bunu gerçekleştirirz diye ümit ediyorum.