Bakan Bilgin açıkladı: Çalışmalar tamamlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) otelde düzenlediği 'Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın' konulu eğitim seminerine katıldı. Bilgin, burada yaptığı konuşmada, asgari ücreti uzlaşıyla çözmek istediklerini söyleyip, "Asgari ücret konusunda da sayın başkanın tavrı çok açık; emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'Burada emekçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve sayın başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz" dedi.

'BEYAZ BAYRAK UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bakan Bilgin, toplumun modernleşmesi ile işçi oranının arttığını, bu oranın sendikalaşmayı da olumlu anlamda etkilediğini belirterek, "Bu konuda 'Beyaz Bayrak Projesi'ni hayata geçireceğiz. Bir iş yeri primlerini yatırıyorsa, prim borcu yoksa ama daha önemlisi ve sendikalıysa beyaz bayrak vereceğiz ve o bayrağın üzerinde 'Burada düzgün iş vardır, örgütlü iş vardır' yazacak. İşçi örgütlenmesini sadece emek açısından değil, bizim açımızdan da çok önemlidir çünkü kayıt dışılığı ortadan kaldırır. Kayıtsız iş yeri demek toplumun değerlerinden, emekten, vergiden çalan bir iş yeri demektir. Dolayısıyla bu 'Beyaz Bayrak' uygulamasıyla da buna karşı mücadele edeceğiz" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI 1 ARALIK'TA

Bakan Bilgin, toplantı çıkışında da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.