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Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Bilgin, tarafından yapılan açıklamaya göre, en köklü sosyal düzenleme olan 3600 ek göstergede kapsam genişliyor.

Ekonomi 10.12.2022, 09:57
Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek göstergenin kapsamı genişliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurul çalışmalarında ek gösterge konusu gündeme damga vurdu.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan 3600 gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesine yönelik taleplere dikkat çekerek, "Başlangıçta 4 meslek grubunu kapsıyordu. Genişleterek yaklaşık 6 milyona çıkardık.

Bu, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü sosyal düzenlemedir. Bu düzenlemenin daha fazla genişletilmesine yönelik talepler var. O konu da gündemimizde. Onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Ümit ediyorum Meclisimize takdim edeceğiz" dedi.

Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni yılda emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulması beklenirken, yılda yaklaşık 100 bin personel alımı yapılan kamu kurumlarına alınan personel sayısı da yükselecek.

Ek gösterge düzenlemesi ile birlikte kamu çalışanlarının hem maaşları hem de ikramiyeleri artacak.

ŞEF VE UZMANLARA DA VERİLMELİ

Genel Kurul'da muhalefet milletvekilleri, kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, müdürün üzerinde olan uzman personele de ek gösterge verilmesi gerektiğini belirtti. Milletvekilleri, "Birinci dereceye düşen, dört yıllık fakülte mezunu, üniversite okumuş herkes 3600 kapsamına alınmalıdır."

SIRA GEÇİCİ İŞÇİLERDE

Sözleşmeli personel diye tanımladıkları yapının içerisinde 32 tür personelin bulunduğunu aktaran Bilgin, yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın teknik olarak bitirildiğini aktardı. Bilgin, "Bu önemli sorunu da çözüyoruz. Çalışmasını bitti, bu ay yüce Meclis'e intikal eder" diye konuştu.

SENDİKA İÇİN YENİ DÖNEM

BAKAN Bilgin, sendikalaşma oranının kamuda oldukça yüksek olmasına karşın işçilerde düşük olduğunu belirterek, "Sendikal özgürlükleri genişletecek düzenlemelere ihtiyaç var. İş yeri ve işletme ayrımında farklı oranlar var. Bunu en kısa zamanda gidereceğiz. İş kolunu biz belirleyeceğiz" dedi.

EYT'DE GÖZLER KABİNE'DE

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin en kapsamlı çalışmayı yaptıklarını belirtirken, yaş tartışmalarının 12 Aralık'ta yapılacak Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. İlk etapta 1.6 milyon olmak üzere 2 milyona yakın kişinin EYT kapsamında emekli olması bekleniyor.

Sabah 

#3600 ek gösterge
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