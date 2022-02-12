Bakan Bilgin: "3600'ü en adil biçimde düzenleyeceğiz"

Eğitim Bir-Sen'in vefaya gösterdiği saygı ve değerin çok anlamlı olduğunu belirten Bilgin, akademik hayatı sürecinde Eğitim Bir-Sen'in kuruluşundan beri birçok toplantıya katıldığını ve çalışmalarda yer aldığını söyledi.

Bilgin, güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarına değinerek, "Güçlendirilmiş, güçlendirilmemiş diye bir ayrım olmaz. Türkiye'deki parlamenter rejim, militarizmin gölgesinde, millet iradesini hapseden bir rejimdi. Türkiye, başkanlık sistemiyle onu yıkmıştır." diye konuştu.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin diğer kurumlarının da güçlü şekilde inşa edilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece sistemin yapısını, çatısını değiştirdik. Bunun seçim sisteminden siyasi partiler sistemine, parlamentonun işleyişine kadar birçok hukuki anayasal temelini değiştirmek lazım. Bunun için de köklü bir anayasa reformuna, Türkiye'nin hala bugün demokratikleşme sürecini ileriye taşımak için ihtiyaç duyuyoruz. Bu, fevkalade önemli bir şey."

"İmkanları sonuna kadar zorladık"

Türkiye'nin, toplu sözleşmeler ve asgari ücretin belirlenmesi, memur ve emeklilerin ücretlerinin düzenlenmesinde imkanları sonuna kadar zorladığının altını çizen Bilgin, "Yıllık enflasyonun yüzde 36 olduğu bir dönemde 6 aylık zammı yüzde 31 olarak verdik. Önümüzdeki temmuz ayında da yeniden toplu sözleşme, enflasyon ve sosyal refah farkını dikkate alan çalışmaları yapacağız." bilgisini verdi.

Bilgin, memurlarla ilgili toplu sözleşmede 3600 ek göstergenin kayıt altına alındığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta da toplantısını yapacağız. Önümüzdeki haftanın gündeminde Memur-Sen, toplu sözleşmeye imza koyan sosyal ortağımız olarak o masada olacak. Buradan şimdiden açıklamam uygun olmaz, orada müzakere edeceğiz. 3600'ü de en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, haklarını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz."

"Eğitim Bir-Sen adanmışlık örneği bir teşkilat"

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Memur-Sen'in büyük bir mefkurenin, iddianın ve davanın adı olduğunu belirterek, "Eğitim Bir-Sen, zor zamanlarda varlık mücadelesi vermiş, ülkenin demokratikleşmesinin yolunu açma konusunda, özgürleşmesinin, temel hak ve hürriyetlerinin genişlemesi ve kazanım skalasının çoğalması konusunda her zaman ter akıtmış ve adanmışlık örneği bir teşkilat." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Bilgin'e hediye takdim edildi.