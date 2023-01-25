banner38

Bakan Bilgin, 1 Mart'ı işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ekonomi 25.01.2023, 01:29
Bakan Bilgin, 1 Mart'ı işaret etti

​​Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanları ile bir araya geldiklerini hatırlatan Bilgin, "Onların sürecin kısa sürmesi konusunda bir arzuları var. Biz de aynı kanaatteyiz, uzatmanın anlamı yok." dedi.

Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu cevaplayan Bilgin, "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." diye konuştu.

EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı.

Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."

"SGK çalışanları çok sıkı çalıştılar"

Bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının ciddi yoğunluk yaşadıklarının hatırlatılması üzerine Bilgin, "SGK çalışanları üzerinde çok büyük yük oluştu ve arkadaşlarımız çok sıkı çalıştılar. Bazen birkaç hafta cumartesi, pazar demeden müracaatlara cevap vermeye çalıştılar. Bilhassa yeni yıl öncesi bu yoğunluk yaşandı, halen bir yoğunluk var. Onun için bu düzenlemenin içinde Meclisimizden, SGK çalışanlarına, bu sürece katkı yapan arkadaşlarımıza bir çeşit ikramiye diyebileceğimiz bir düzenleme yapmalarını bekliyoruz." dedi.

"Bu arkadaşlarımızın kadro sorunlarını çözeceğiz"

Vedat Bilgin, sıkıntıları çözmek için dosya dosya çalıştıklarının altını çizerek, "Şu anda elimizdeki dosya, geçici işçiler dosyası. Geçici işçiler, çok farklı kurumlarda var. Şeker fabrikalarında, demir yollarında var, birçok kurumda var. Bu mevzuyu çözeceğiz, bu arkadaşlarımızın da kadro sorunlarını çözeceğiz. Bu dosyayı da kapatacağız." açıklamasını yaptı.

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınayan Bilgin, bunun tesadüfen gerçekleşmiş bir eylem olmadığını vurguladı.

Bilgin, bu eylemin, diğer Müslüman ülkeler yerine Türkiye'nin büyükelçiliğinin önünde yapılmasının nedenlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun birkaç anlamı var. Bir, dünyada Müslümanlık eşittir Türklük olarak görülüyor. İslam'ın temsilcisi Türkiye olarak görülüyor. Haçlı denildiği zaman, haçlının düşmanı kimdir, burasıdır. Çünkü Haçlıları, burası mağlup etmiştir, bu topraklarda mağlup olmuşlardır. Dolayısıyla bu zihniyetin, Batı devletlerinin derin dehlizlerinde nasıl üretildiğini, nasıl patolojik tipler halinde ortaya salındığını görüyoruz."

Bakan Bilgin, bu olayın aynı zamanda Türk demokrasisine bir saldırı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Valencia 17 20
13. Espanyol 18 20
14. Almeria 18 19
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6
banner23