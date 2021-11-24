BAE ile yeni dönem: İmzalar atıldı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında sağlık, altyapı ve enerji alanlarında anlaşmalar imzalandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Konuk Veliaht Prens bin Zayid'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin Zayid'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve bin Zayid'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Bin Zayid, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayid, merdivenlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bin Zayid, heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında bin Zayid onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da yer aldı.

Görüşmelerde, Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

BAE, görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yollarının ele alındığını duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens bin Zayid ile 31 Ağustos'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınmıştı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, söz konusu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesinin yollarının ele alındığı kaydedilmişti.

Ayrıca telefon görüşmesinde ortak çıkarlar, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayid Al Nahyan'ı ağustos ayında kabul etmişti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirilmiş, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alınmıştı.

BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Tarihi ve olumlu bir toplantı

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bin Zayid'in Türkiye ziyaretine ilişkin BAE'nin ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini ifade etmişti.

BAE'de daha önce Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini de yürüten Gargaş, şunları kaydetmişti:

"Şeyh Bin Zayid, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. Toplantının ana odak noktalarını da iş birliği ve ekonomik ortaklıklar oluşturdu. BAE köprüler kurma ve ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Refah ve kalkınma içerideki içgüdümüz olduğu gibi dış politikamızın da lokomotifidir."