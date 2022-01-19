BAE ile 64 milyar liralık swap anlaşması imzalandı
TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile karşılıklı olarak 18 milyar BAE dirhemi ve 64 milyar lira düzeyinde swap anlaşması imzalandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar BAE dirhemi ve 64 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İki ülke arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi yoluyla finansal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacını taşıyan anlaşma 3 yıl geçerli olacak.
BAE Merkez Bankası Başkanı Khaled Mohamed Balama ile TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu tarafından imzalanan anlaşma, karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TCMB Başkanı Kavcıoğlu, anlaşmanın, iki ülke merkez bankasının, ülkeleri arasındaki ekonomik ve mali ilişkilerin geliştirilmesi için yerel para birimleri üzerinden karşılıklı ticaretin derinleştirilmesine yönelik kararlılığını gösterdiğini ifade etti.
BAE Merkez Bankası Başkanı Balama ise "Bu anlaşma her iki ülkenin finansal konularda, özellikle de iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar alanında ikili iş birliğini artırma iradesinin bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.
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