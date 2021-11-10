Ayçiçek yağına bir zam daha

Ayçiçek yağına zam gelirken hem esnaf hem de müşteri bu durumdan rahatsız. NTV Haber'de yer alan habere göre esnaf son bir ayda bir kaç kez etiket değiştirdiklerini belirtti. Ayçiçek yağına en son olarak da yüzde 10'luk bir zammın geldiği belirtildi. Ayçiçek yağına gelen son zam sonrası ortalama 5 litrelik bir ayçiçek yağı 96 altı liradan satılmaya başladı.