Ayçiçek yağına bir zam daha
Market ürünleri arasında en çok zam gelen ürünlerin başını çeken ayçiçek yağının etiket fiyatına bir zam daha geldi.
Ekonomi 10.11.2021, 11:26
Ayçiçek yağına zam gelirken hem esnaf hem de müşteri bu durumdan rahatsız. NTV Haber'de yer alan habere göre esnaf son bir ayda bir kaç kez etiket değiştirdiklerini belirtti. Ayçiçek yağına en son olarak da yüzde 10'luk bir zammın geldiği belirtildi. Ayçiçek yağına gelen son zam sonrası ortalama 5 litrelik bir ayçiçek yağı 96 altı liradan satılmaya başladı.
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