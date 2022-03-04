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Ayçiçek yağı stokları bitiyor mu?

Rusya ve Ukrayna arasına süren savaş, dünya piyasalarını etkiledi. Buğday fiyatlarında gerçekleşen artışın ardından herkesin merak ettiği diğer bir soru ayçiçek yağı fiyatlarında artışın olup olmayacağı.

Ekonomi 04.03.2022, 16:32
Ayçiçek yağı stokları bitiyor mu?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Ayçiçek yağı tedariklerinde yaşanabilecek sorunlar gündeme geldi. Rusya'nın, Azak Denizi üzerinde Türkiye'ye ait yağ taşımakta olan yaklaşık 15 geminin çıkışına izin vermemesi, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'ni harekete geçirdi. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ile iletişime geçen Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'nin stoklarla ilgili son durumu bildirmesi üzerine gözler Ayçiçek yağına ve fiyatlarına çevrildi.

İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda, 'Ayçiçek yağında stoklar ne durumda?", "Ayçiçek yağ fiyatları artacak mı?' 'Sıvıyağ stokları bitiyor mu?' sorularına cevap aranmaya başladı.

Rusya'nın, Azak Denizi üzerinden Türkiye'ye ait 15 geminin çıkışına izin vermemesi üzerine yağ stoklarının son durumu ile ilgili Ticaret Bakanlığı'na yazı yazarak dikkat çeken Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, ilgili yazıda açıkladığı stok durumuyla yeni bir gündem oluşturdu. Ayçiçek tedarikinde yaşanabilecek sorunları aktaran yazının ardından gözler sıvı yağ fiyatlarına çevrildi. Peki Ukrayna Rusya Savaşı'nın Türkiye'deki sıvıyağ fiyatlarına etkileri ne olacak? Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı? Ayçiçek yağı stokları ne durumda? Tüm detaylar haberimizde.

Rusya ve Ukrayna arasına süren savaş, dünya piyasalarını etkiledi. Buğday fiyatlarında gerçekleşen artışın ardından gözler sıvıyağ fiyatlarına çevrildi. Ukrayna'da süren savaş nedeniyle Ayçiçek yağında arz tehlikesiyle karşı karşıya olan Türkiye'de Ayçiçek yağı stoklarının ne durumda olduğu ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Savaş yüzünden ham ayçiçeği yağının tonu 1400 dolardan 2 bin doların üzerine çıkmış ve tehlikenin sinyallerini vermeye başlamıştı. En son Rusya'nın Azak Denizi'ndeki Türkiye'ye ait olan ve yağ taşıyan yaklaşık 15 geminin çıkışına izin vermemesi, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'ni harekete geçirdi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, Ticaret Bakanlığı'na konu ile ilgili yazı yazarak, Türkiye'deki ayçiçeği yağı stoklarına dair bilgi verdi. Azak Denizi'nde çıkışına izin verilmeyen gemilerin getirilmemesi durumunda Türkiye'nin yağsız kalabileceğini vurgulayan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, şuan stoklarda en fazla Mart sonu, Nisan ortasına yetecek kadar yağ kaldığını belirtti. Rusya'nın ithalat gemilerine izin vermemesi durumunda yağ konusunda büyük sorunlar yaşanabileceğinin altını çizen dernek temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı'nın ve Rusya Büyükelçiliği'nin nezdinde acil bir girişimde bulunması gerektiğini belirtti.

Dünyanın en büyük ayçiçeği yağı ithalatçısı olarak bilinen Türkiye, en yoğun ithalatını Ukrayna ve Rusya'dan gerçekleştirmekte. İki ülke arasında çıkan savaş dolayısıyla Türkiye'nin ham yağ ithalatını ciddi seviyede etkiledi. Ham ayçiçeği yağı ithalatındaki kilit noktalardan biri de Azak Denizi. Türkiye'ye ithal edilmekte olan Ayçiçek yağının büyük bölümü de bu bölgede yer alan Rostov Limanı'ndan yükleniyor. Fakat Rusya'nın Türkiye'ye ait olan yaklaşık 15 gemisine çıkış izni vermiyor olması, Türkiye'nin ya konusunda sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçerek gerekli tedbirleri alması yönünde talepte bulundu.

Kaynak:TGRT Haber

#Ayçiçek yağı #rusya #Ukrayna
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