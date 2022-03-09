Ayçiçeği yağı yüklü 4 gemi Türkiye'ye doğru yolda

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch Kanalı'nı geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır."

"Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yağ stoklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Bunu muhalefet ülkemizi zorda göstermek adına böyle bir kampanya yürütüyor. Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımızın adına bunların depolarını takip edip bize haber vereceksiniz, biz stokçuların gereğini yapacağız" dedi.