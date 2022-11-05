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Ayakkabı ihracatının tutarı şimdiden geçen yılı geçti

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, ayakkabı sektöründe 10 ayda 1 milyar doları aşkın ihracat yapıldığını, talebe yetişemediklerini ifade etti.

Ekonomi 05.11.2022, 18:46
Ayakkabı ihracatının tutarı şimdiden geçen yılı geçti

Antalya'da açılan Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'na katılan Karaca, AA muhabirine, deri ve deri mamulleri ihracatında en büyük payı ayakkabı sektörünün aldığını söyledi.

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nın da sektöre ciddi katkı sağladığını dile getiren Karaca, tamamen yurt dışındaki alıcıları Türkiye'deki imalatçılarla buluşturduklarını, ihracata yönelik bir organizasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

Fuara 45 ülkeden 800'ün üzerinde alıcının katıldığını belirten Karaca, sektörün burada yurt dışı satış için ciddi bağlantılar kurduğunu vurguladı.

Ayakkabı sektörünün geçen yılı 1 milyar dolar civarında ihracatla kapattığını ve yurt dışına 350 milyon çift ayakkabı sattığını söyleyen Karaca, "Ekim ayı itibarıyla çok güzel rakamlara ulaştık. 10 ayda geçen yıl sonu rakamlarının üzerine çıktık. Şu anda 1 milyar doların üzerindeyiz ve daha 2 ayımız var. Muhtemelen 1 milyar 200 milyon dolar ve 400 milyon çift ile yılı kapatırız. Ayakkabı sektörü, tarihi bir rekor kırıyor." dedi.

Karaca, 2023 ve 2024 yılları için de yüzde 20'lik artış hedefi belirlediklerini dile getirdi.

"Talebe yetişemiyoruz"

Küresel değişimler ve yakın coğrafyada yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı sektörlerde ihracatta düşüş yaşandığını belirten Karaca, ayakkabı sektörünün ise her yıl dış satım rakamlarını artırdığını, dünyadaki olumsuz gelişmelerden etkilenmediğini söyledi.

Türkiye'deki imalatçıların ürettiği ayakkabılara çok ciddi talep olduğunu vurgulayan Karaca, "173 ülkeye ayakkabı satıyoruz. Almanya birinci, Irak ikinci, Rusya üçüncü sırada. Rusya'yı da İspanya takip ediyor ama ağırlıklı pazarımız Avrupa Birliği diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl sürpriz yapan pazarlar da olduğunu belirten Karaca, Yunanistan'a, ABD'ye ve Afrika ülkelerine ihracatın beklenmedik ölçüde arttığını kaydetti.

İmalatçılarla sık sık bir araya geldiklerini ve sorunlarını dinlediklerini anlatan Karaca, "En büyük problem, üretim sıkıntısı, taleplere yetişemiyoruz. Türk ayakkabıcısı üretimini yetiştiremiyor çünkü çok ciddi taleple karşı karşıya." diye konuştu.

"Türkiye'de kaliteli üretim yapılıyor"

Eksposhoes Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir de Türk ayakkabı sektörünün gerek üretim kapasitesi gerekse dünya pazarlarındaki tecrübesiyle ihracatını artırdığını söyledi.

Türkiye'deki imalatçıların kaliteli ürün ortaya koyduğunu ifade eden Demir, "Tamamen ayakkabı sektörüne ve yabancı alıcıya yönelik olan fuarımız da sektörün ihracatına önemli katkı sunmaktadır." dedi.

Kaynak: AA
#Ayakkabı #ihracat
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