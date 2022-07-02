AXİS Avm’de 'YEPYENİ' mağazası açıldı: Al sana yakışanı

Bayrampaşada Kaliteli ve Ekonomik alışveriş yapma imkanı sunan, çok iyi markaların etiketli ürünlerinin satıldığı “YEPYENİ” markasının ilk mağazası bugün Bayrampaşa AXİS Avm’de açıldı.

Açılışa Kandilli Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Mizalle markası sahibi M.Eymen Saraç, Kanlıca Tekstil A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı M. Enes Saraç, Beylerbeyi Moda Tekstil A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı M.Emin Saraç, herkesin yakından tanıdığı Gizem Hatipoğlu, Ayçe Merve ve grubun üst düzey yöneticileri katılım gösterdi.