Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı'ndan övgü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, "Türkiye için olumlu bir büyüme bekliyoruz. 2022 için büyüme tahminimizi yüzde 4,5'e yükselttik ve gelecek yıl için büyüme tahminimiz biraz daha aşağıda, ancak biz Türkiye'nin güçlü bir büyüme potansiyeli olduğuna inanıyoruz" dedi. Renaud-Basso, Türkiye'de ekonomik aktivite ve endüstriyel imkanların güçlü olduğunu ve Türkiye'nin çok genç, enerjik ve yetenekli bir nüfusa sahip olduğunu ifade etti.

17 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM

Renaud-Basso, "EBRD, 2009 yılında Türkiye'de yatırım yapmaya başladı. O zamandan beri 17 milyar doların üzerinde yatırım yaptık ve ülkede çok yüksek düzeyde faaliyetimiz var" diye konuştu. Geçen yılın Türkiye'ye yatırımda rekor kırdıkları bir yıl olduğunu anımsatan Renaud-Basso, "Geçen yıl Türkiye'de 2 milyar dolarlık yatırımımız oldu. Bunun yüzde 93'ü özel sektöre yönelikti. Türkiye'de özel sektörün kalkınması, yeşile dönüşüm, yeşil gündeme geçişin desteklenmesi gelecek dönemde de öncelikli alanlarımızdan olacak" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ PROJELERE ODAKLANDIK

Renaud-Basso, Türkiye'de yeni projeleri finanse etmeyi ve faaliyet seviyelerini yüksek tutmayı istediklerini ifade ederek, "Tabii bu büyük ölçüde talebe bağlı. Dolayısıyla, hükümet, belediyeler, özel sektörden gelecek finanse edebileceğimiz projelere ihtiyacımız var. Çevreci, rekabetçiliği artıran, kapsayıcılığa katkıda bulunan projeler önceliklerimiz arasında. Bunlar bizim için önemli kriterler. Ülkede aktif olmaya devam etmeye ve müşterilerimize bu zor zamanlarla yardımcı olmaya hazırız" dedi.

ÇEVRECİ ENERJİYE YAKIN TAKİP

Şu anki enerji krizi nedeniyle enerji güvenliği finansmanının faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde banka için büyük bir öncelik olduğuna dikkati çeken Renaud-Basso, şunları söyledi: "Türkiye'de finanse ettiğimiz yenilenebilir bir projemiz var ve mümkün olduğunda bunu yapmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bunun bizim için çok önemli bir öncelik olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Türkiye, bu konuda çok yüksek bir potansiyele sahip ama yine de kömüre ve gaza çok bağlı. Türkiye'nin geçen yıl Paris Anlaşması'nı imzalamış olmasını çok olumlu ve önemli buluyorum."