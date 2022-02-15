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Avrasya Tüneli ekonomiye 8,1 milyar lira katkı sağladı

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının dev yatırımları arasında yer alan Avrasya Tüneli'nin sadece trafiği rahatlatmakla kalmayıp ekonomiye de 8,1 milyar lira katkı sağladığını ifade etti.

Ekonomi 15.02.2022, 16:53
Avrasya Tüneli ekonomiye 8,1 milyar lira katkı sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısının 5 yılda 79 milyona ulaştığına dikkati çekerek, "Tünelin ülke ekonomisine katkısı toplam 8,1 milyar lira oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli'nin bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını belirterek, tünelin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını bildirdi.

Tünelin 2016'da açıldığını anımsatan Karaismailoğlu, 5 yılda 79 milyon aracın Avrasya Tüneli'nden geçtiğini kaydetti. Trafik verileri baz alınarak yapılan analize göre, tünelin kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerle de katkı sağladığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücülerin, 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı."

Avrasya Tüneli'nde 1 Ocak'tan itibaren tarifeli ücretlendirme sisteminin devreye alındığını anımsatan Karaismailoğlu, gece tarifesinde araçların yüzde 50 indirimli geçtiğini ifade etti.

Güvenlik tedbirlerinin de ön planda tutulduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Geçtiğimiz yıl Avrasya Tüneli'nde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 55 saniye içinde müdahale edildi ve ortalama 12 dakika 51 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü. Tüneldeki acil durumlara müdahale performansı, işletme standartlarının ve dünyadaki benzer projelerin ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, yatırımların çevreci olmasına da önem verdiklerinin altını çizerek, Avrasya Tüneli'nin, 2021'deki elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağladığını, ayrıca 5 yılda toplam 37,2 ton atığın geri kazandırıldığını belirtti.

Toplam 50 bin ton emisyon azalımının gerçekleştiğini de vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu miktarla yaklaşık 2 milyon ağacın üstleneceği göreve eşdeğer tasarruf edildi. Türkiye'de ilk kez Avrasya Tüneli'nde uygulamaya alınan Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker), 2021'de inşaat ve mühendislik sektörünün en saygın yayınlarından New Civil Engineer (NCE) Dergisi tarafından inovasyon ödülüne layık görüldü. Sistem, bir yılın sonunda tünel içindeki ani hız değişimlerini yüzde 69 azalttı. Trafik verimliliğinin yüzde 8,5 artış gösterdiği uygulama alanında hiç trafik kazası gerçekleşmezken, trafik sıkışıklığı da yüzde 53 oranında azaldı. Egzoz gazlarının yüzde 12'ye varan oranda azalması sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuldu."

Kaynak: AA
#avrasya tüneli #adil karaismiloğlu
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