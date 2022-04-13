ATO Başkanı Baran'dan ilave istihdam programına destek
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilave istihdamı teşvik amacıyla açıkladığı destek programları işverenlerimiz için fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı istihdam desteğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Gençlere deneyim kazanma fırsatı verilmesinin önemini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilave istihdamı teşvik amacıyla açıkladığı destek programları işverenlerimiz için fırsattır. Gençlerimize mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak istihdama katılmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen işbaşı eğitim programları ile ek istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ile sosyal destek primlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanması, istihdamı artırmak için ihtiyaç duyulan olumlu ivmeyi sağlayacaktır. Üyelerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum."
Baran, Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Bu gücü, öğrencisinden öğretmenine, tacirinden sanayicisine tüm vatandaşlarının birlik ve beraberliğinden alır. Yaşadığımız bu zorlu sürecin dünya konjonktüründeki gelişmelerle değerlendirilmesi, üstesinden gelineceğinin bilinmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|29
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Rayo Vallecano
|30
|34
|14. Getafe
|31
|32
|15. Elche
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|31
|22