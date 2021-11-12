ASKON ile Bereket Sigorta'dan yeni iş birliği

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan AYDIN, “Sanayinin, turizmin, hizmet sektörünün, tarımın Türkiye’nin tüm illerine yayılması, ülkemizin her vilayetinin çalışan bir şehir haline dönüştürülmesine katkı sağlama vizyonu ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin iştiraki olan Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik’in 3.400’ü aşan yaygın dağıtım kanalı ile gelişen sektörleri güvence altına alacağız.” dedi.

Gelişen ekonomik ve ticari koşullara uyumlu olarak dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan, yardımlaşma ve paylaşmayı odağına alan katılım sigortacılığının toplumumuzda önemli bir karşılığının olduğunu söyleyen Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör; “ iş birliği protokolü ile sigortacılığın gelişmesi ve yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

ASKON’un Anadolu Kalkınma Politikası kapsamında Anadolu’daki yatırım zincirinin ilk halkası olan ve Tokat Erbaa’da kurulan Oma İplik fabrikasının açılışına şahitlik ettiklerini belirten Güngör; Bereket Sigorta olarak bu iş birliğinin ilk poliçesini düzenleyerek Avrupa’nın en büyükleri arasında yer alan gipe iplik üretimi yapan Oma İplik fabrikasının tüm risklerini güvence altına almanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu vesile ile bugün başlattığımız iş birliğinin, başta güzel ülkemiz olmak üzere, ana sermayedarımız Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne, sigortacılık sektörüne ve ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından ASKON‘a hayırlı olmasını temenni ederiz.