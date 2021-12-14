ASKON Başkanı: 'Türkiye ekonomisini büyüten yegane ülkelerden biri'

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ‘Dünya genelinde yaşanılan belirsizlikler nedeni ile ön görülebilir bir ekonomi politikalarının yürütülmesinin çok zor olduğu bir ortamda Türkiye ekonomisini büyüten yegane ülkelerden biri olmuştur. Bu ortamda bunu sağlamak çok memnuniyet verici bir durumdur’ dedi.

ASKON Genel Başkanı Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;

Küresel çapta yaşanan büyük sıkıntılar nedeniyle öngörülebilir bir ekonomi politikalarının sağlanmasının zor olduğu bu dönemlerde, büyüyen bir ekonomiye sahip olmak elbette memnun edici bir durum. Ülkemiz çok şükür bu ortamda ekonomisini büyütebilen yegâne ülkelerden birisi olmuştur. Pandemi, yeni çıkan varyantlar, küresel iklim krizi, arz ve taleplerdeki büyük değişkenler, tedarik zincirlerinde yaşanılan aksamalar, enerji tarafında yüksek girdiler vb yaşanılan olumsuzluklar günümüz ekonomisinin çok ciddi sıkıntıları. Bu ortamda sanayi ve ihracat tarafında büyümeyi yakalamak çok önemli ve biz bu alanda olumlu yönde seyrimizi devam ettiriyoruz. Şartlar ne olursa olsun, yatırım, üretim ve ihracata dayalı model en sağlıklı ve en sağlam ekonomi modelidir. Yatırımcı, üretici ve ihracatçı her daim desteklenmelidir. Yarınların inşası bu üç temel ögeden geçmektedir. Hiç kimse küresel anlamda yaşanılan bunca olumsuzluklar içinde dört dörtlük bahar havasında bir tabloya erişemez. Dünya genelinde yaşanılan ciddi sıkıntılardan bahsediyoruz. Bu nedenle bazı sektörler büyürken, bazı sektörler de dönemsel olarak küçülmeye gidecektir. Önemli olan mağduriyetleri asgariye indirerek, güçlü yanlarımızı geliştirerek bu zor süreçten bizi güçlü çıkartacak adımları atmamızdır. Büyüyen ve müreffeh bir Türkiye görmek istiyorsak ev ödevlerimiz bellidir. Bunlar da; daha çok yatırım, daha çok üretim ve daha çok ihracattır.