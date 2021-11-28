Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği 2022 zammı için pazarlıklar çarşamba günü başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantını, 1 Aralık’ta yapacak. Asgari ücrete güçlü bir zam olması beklenirken, hükümetin yeni rakamı daha da yukarı çıkarmak için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz” ifadeleri ile asgari ücrette bir müjde olacağının sinyalini vermişti.

TÜRK-İŞ 3.903 TL OLARAK BELİRLEDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Türk-İş, işçinin talebine ilişkin henüz bir rakam telaffuz etmese de bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 3 bin 903 TL olarak hesapladı. Brüt 3 bin 577 TL olan asgari ücretten yapılan 751 TL’lik kesintinin alınmaması ya da asgari ücretten kesilen vergi kalemlerinin sayısının düşürülmesi gibi seçenekler çalışılıyor.