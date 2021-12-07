Asgari ücrette kritik ikinci toplantı bugün yapılacak
Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantılarının ilki, 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında bakanlıkta yapılmıştı. Komisyon bu defa, saat 14.00'te Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde toplanacak.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantısını bugün yapacak.
RAPORLAR PAYLAŞILACAK
Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. TÜRK-İŞ'in, ilk toplantıda gündeme gelen, üç işçi konfederasyonunun ortaklaşa açıkladığı talepleri yeniden dile getirmesi bekleniyor. Bunlar arasında "Asgari ücretin net olarak açıklanması, bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesi ve yıl boyunca asgari ücretin açıklanan bu net ücretin altına düşmemesi, Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesi, tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olması" gibi talepler bulunuyor.
Komisyon, bugünkü toplantısının ardından üçüncü toplantısını Perşembe günü TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
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