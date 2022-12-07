Asgari ücrette ilk toplantı bugün

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanıyor.

Komisyonda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. Komisyona, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlık yapacak.

İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

Türk-İş yol haritası için Başkanlar Kurulu'nu toplayacak

Toplantıda işçi ve işveren tarafının beklentileri ele alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayan anket çalışması paylaşılacak.

İşçi heyetinin komisyona, Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları sunması bekleniyor.

Türk-İş, komisyon toplantısı öncesi başkanlar kurulunu toplayacak. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, izlenecek yol haritası görüşülecek.

İkinci toplantı 14 Aralık'ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.

2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı, net ücret 5 bin 500 lira oldu.

Yeni asgari ücretin, geçen yıl olduğu gibi ay sonundan önce kararlaştırılması bekleniyor.