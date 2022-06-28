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Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarını haftasonuna kadar tamamlayacağını ifade etti.

Ekonomi 28.06.2022, 13:58
Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam...

Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarını haftasonuna kadar tamamlayacağını açıkladı. Komisyon ilk toplantısını çarşamba günü saat 14'te yapacak. Peki temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Sabah'ın haberine göre; işte yeni asgari ücret formülünün ayrıntıları...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı.

Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı.

Hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı.

Buna göre kamunun asgari ücret üzerinden aldığı vergilerden vazgeçmesi gibi prim kesintilerinden oluşan bir düzenleme ile net rakamın yukarı çekilmesi söz konusu olacak.

NASIL UYGULANACAK?

Asgari ücretin brüt rakamı 5004 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamdan Ocak ayından bu yana gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 kesinti ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 750,60 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 4.253 TL olarak ödeniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

5004 liralık asgari ücret üzerinden ayrıca işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor. Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası fonuna kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin toplamı da 775 lira 62 kuruşu buluyor.

Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 1.626,22 TL'lik bir miktara ulaşıyor.

Bu miktarın işsizlik sigortası fonunda karşılanarak belli bir süre kamu tarafından alınmaması formülü ile birlikte asgari ücret için 5.879,62 TL tutarında bir miktara ulaşmak mümkün oluyor.

Bu formül işletildiğinde işverene yük getirmeden asgari ücrete bir ara zam yapılmış olacak. Bu formülün dışında öne çıkan diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olacak. Orada da yüzde 50.5 oranındaki yıl başında yapılan artış oranının yıllık enflasyona tamamlanması sağlanacak.

Bu durumda artış yüzde 26 civarında olacak ve net asgari ücret 5.363,53 liraya kadar ulaşacak. Burada da yine işsizlik sigorta fonundan destek yapılması söz konusu olabilecek.

PRİM DESTEĞİ FORMÜLÜ HESABI

ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ % 14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

İŞVERENE MALİYET

Brüt asgari ücret: 5004,00
SGK Primi % 15,5 (işveren payı): 775,62
İşsizlik sig. Pr. İşveren %2: 100,08
İşverene toplam maliyet: 5.879,70
KESİNTİLER TOPLAMI: 875,62

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 26.10 ARTARSA (TL/AY)

Brüt asgari ücret: 6.310,04
SGK primi % 14: 883,41

İşsizlik sig. primi % 1: 63,10
Kesintiler toplamı: 946,51
Net asgari ücret: 5.363,53

#asgari ücret #zam
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