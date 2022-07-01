Asgari ücretle ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi "Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer"şeklinde değiştirildi.

Önceki düzenleme, komisyonca belirlenen ücretlerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu.

Yapılan değişiklikle, çalışanların yeni asgari ücret düzenlemesinden komisyonun belirlediği tarihten itibaren ya da Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yararlanması sağlandı.

Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni rakamın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.