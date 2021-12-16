Asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu.

Buna göre, yüzde 14 sigorta kesintisi yüzde 1 işsizlik sigortası kesintisi üzerinden hesaplama yapıldığında asgari ücretin brüt 5 bin TL civarında olacağı hesaplandı.

Diğer yandan bu veriler ışığında asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 bin 875 TL olacaktır.