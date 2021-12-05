banner38

Asgari ücrete vergi formülü!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na gelen talepler arasında tüm maaşlardan asgari ücret kadar kısımdan gelir vergisi alınmaması da bulunuyor. Bu da 2021 rakamlarıyla her kesim maaşına 483,28 lirayı bulan bir artış anlamına gelecek. Artış AGİ ile karşılanabilir.

Ekonomi 05.12.2021, 08:54
Asgari ücrete vergi formülü!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü yaptı. Toplantıda hem işçi tarafı hem de işveren tarafı taleplerini masaya getirdi. İşçi tarafından gelen talepler arasında sadece asgari ücretten değil tüm çalışanların maaşındaki asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmaması da vardı.

SADECE ASGARİ ÜCRET İÇİN DEĞİL TÜM MAAŞLARA YANSIYABİLİR

Vergi alınmaması talebi yerine geldiğinde aslında tüm çalışanlar açısından bir vergi iadesi de yaşanmış olacak. Şu anda tüm çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi artırıldığında bu vergi iadesi de karşılanmış olacak.

2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 465,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi için 268,31 lirası çalışana iade edilirken 187,82 lirası ile damga vergisi maaştan kesiliyor.

APARTMAN GÖREVLİLERİNDEN GELİR VERGİSİ ALINMIYOR

Apartman görevlilerine uygulanan asgari ücrette ise gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Böylece vergi iadesi anlamına gele

Yukarıdaki hesapları 2021 yılı asgari ücreti için yaptık. Yeni yılda asgari ücrette meydana gelebilecek yüzde 30 civarında bir artışla bu katkılar da aynı oranda artmış olacak. yeni yılın asgari ücreti önümüzdeki hafta yapılacak iki toplantı sonrasında açıklanacak.

n AGİ de ödenmiyor. Apartman görevlileri bu sayede 3040 lira maaş alıyor. Diğer çalışanlar ise AGİ ücretin içinde olduğu için 2825,9 TL maaş alabiliyor.

2021 yılı için hesaplarsak bu durumda brüt maaşı 5 bin lira olan birisi bunun 3577,5 TL7lik kısmı için vergi ödemeyecek. Doyasıyla damga vergisiyle birlikte 483,28 liralık kısım cebinde kalacak. Kalan 1.422,5 liralık kısım için gelir vergisi ödenecek. Burada çalışanların AGİ'leri de gelir vergisi kadar artırılarak verginin tamamının iadesi de gerçekleşebilir.

YENİ RAKAM ARTIRACAK

Vergisiz asgari ücret uygulandığında tüm çalışanlar 3.040 lira maaş alabilecek ve böylece hem damga vergisi hem de gelir vergisi ödememiş olacak. Maaşlara 483,28 liralık bir katkı yapılmış olacak.

İŞÇİYE YAPILACAK KATKI 483,28 LİRAYA ÇIKABİLİR

Bunun yerine AGİ sistemi devreye sokulursa bu kez bekar bir işçi için ödenen 268,31 liralık AGİ'ye alınan gelir vergisi de eklenerek 456,13 liraya çıkartılarak işçiye ödenecek. Damga vergisi de alınmadığında buradan işçiye yapılacak katkı 483,28 liraya çıkacak.

DİĞER MAAŞLAR NE OLACAK?

İşçilerin tüm maaşlardan asgari ücret kadar olan kısımdan vergi alınmasın talebi kabul görürse bu kez maaşı ne olursa olsun herkes asgari ücret kadar olan kısım için gelir ve damga vergisi ödemeyecek, ya da bu miktarda AGİ alabilecek.

Kaynak :Sabah

#asgari ücret #AGİ
Yorumlar (0)
banner35
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Galatasaray 15 23
7. Başakşehir 14 22
8. Karagümrük 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Altay 15 18
14. Gaziantep FK 14 18
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Tuzlaspor 13 21
7. İstanbulspor 14 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 15 19
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7