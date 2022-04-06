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Asgari ücrete ikinci zam iddiasıyla ilgili konuşulan rakam ortaya çıktı

İşçi, memur ve emeklilerin yanı sıra, yasal olarak yılda bir kez artırılan asgari ücrete "ek zam" talebi, AK Parti tarafından da konuşuluyor.

Ekonomi 06.04.2022, 09:55
Asgari ücrete ikinci zam iddiasıyla ilgili konuşulan rakam ortaya çıktı

Asgari ücrete ek zam tartışması sürerken, AK Parti yöneticisi "Yüzde 99 olacak çünkü normal bir süreç değil bu" derken, partideki diğer kesim "Enflasyonu daha da tetikler" endişesini dile getirdi.

Son 20 yılın en yüksek enflasyonuyla yaşayan Türkiye'de, çalışan ve emeklilere yılbaşında yapılan zamlar da hızla eridi.

İşçi, memur ve emeklilerin yanı sıra, yasal olarak yılda bir kez artırılan asgari ücrete "ek zam" talebi, iktidar partisinde de tartışılıyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın AK Parti'de asgari ücrete ek zam konusunda konuşulanları aktardı.

Erdoğan açık kapı bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Özbekistan gezisi dönüşünde gazetecilere, "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor, Dolayısıyla bunun vakti Aralık'tır" açıklaması yaptı. Ancak, "olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz" diyerek, açık kapı da bıraktı.

"Yüzde 99 ihtimalle yapılacak, çünkü normal bir süreç değil"

AK Parti kulislerinde, asgari ücrete zam konusunda iki farklı görüş dile getiriliyor. Erdoğan'ın açıklamalarında "olağanüstü gelişme" vurgusuna dikkat çeken bazı parti kurmayları, küresel ölçekte ekonomik dengelerin alt üst olduğuna ve fiyat artışlarının 2 yıl öncesine geri dönmesinin son derece güç olduğuna işaret ediyorlar.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de olağanüstü bir dönemden geçtiğine işaret eden bir AK Parti yöneticisi ise Temmuz ayında asgari ücrete zammın kaçınılmaz olacağı görüşünde:

"Biri diyebilir ki, her şey eskisi gibi olsun. Hayır, dengeler değişti, öyle olmayacak. Asgari ücret artışının üzerinden henüz üç ay geçmişken, biz şimdiden 'Temmuz'da zam olacak mı?'yı tartışıyoruz. Onun için, Cumhurbaşkanımızın çizdiğini çerçevede, bana göre yüzde 99 olacak. Çünkü normal bir süreç değil bu."

Asgari ücrete zammı savunanlar, partiden uzaklaşıp "kararsıza" geçen seçmenin yeniden partiye kazandırılması için de alım gücünü artıracak önlemlerin devreye sokulması gerektiğini vurguluyorlar.

"Enflasyonu daha da tetikler" endişesi

AK Parti içinde bir kesim ise asgari ücrete ek zammın, hayat pahalılığına çözüm olmayacağı, tersine enflasyonu daha da tetikleyebileceği görüşünde.

Yaşanan ekonomik sorunun Türkiye'ye özgü olmadığını savunan bazı parti kurmayları, zamların olabileceği en yüksek seviyeye geldiğini ve bundan sonra düşüş eğilimi göstereceğini dile getiriyor.

Asgari ücrette artışın enflasyonu daha da artırabileceği görüşünü savunanlar, asgari ücretin 10 bin liraya da çıkarılsa, enflasyonu tetikleyeceği için yaratacağı refahın birkaç ay süreceğine ve bir kısır döngüye dönüşebileceğine işaret ediyorlar.

Yaz ayları ile birlikte başta meyve ve sebze fiyatları olmak üzere düşüş olacağını vurgulanarak, "Enflasyonun durağanlaşabilmesi için ekonomik olarak asgari ücretin belli bir noktada durması gerekiyor" görüşü dile getiriliyor.

#asgari ücret #asgari ücret zam
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