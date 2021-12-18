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Asgari ücret zammından sonra sıra emekli maaşlarında

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammının ardından sıra emeklilere ve 3600 ek göstergeden yararlanacak memurlara geldi.

Ekonomi 18.12.2021, 09:13
Asgari ücret zammından sonra sıra emekli maaşlarında

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammının ardından sıra emeklilere geldi. Maaşlarında düzenlemeye gidilecek emeklilere, seyyanen zam yapılması gündeme geldi. Emeklilere yapılacak yeni ücret zammının ardından, memura 3600 ek göstergenin çıkarılması planlanırken, sözleşmelilere kadro çalışmasının da yıl başında başlaması bekleniyor.

Asgari ücret zam oranının belirlenmesinin ardından vatandaşın cebini rahatlatacak adımların atılmasına devam edilecek.

ENFLASYON FARKI DA EKLENECEK

Asgari ücretlinin 2022 yılında alacakları ücret zammı ile refah seviyesinin yükseltilmesinin ardından gözler, ikinci aşamada emekliye yapılacak zam oranında olacak. Bu kapsamda, 2 bin liranın altında emekli maaşı alan kimsenin kalmaması için çalışma yapan hükümetin gündeminde, emeklilere seyyanen zam da var. Yeni yılla birlikte ayrıca emekli maaşlarına enflasyon farkı eklenecek.

MEMURLARA 3600

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge somut çözülmesi gereken bir sorundur" ifadelerini kullanarak 3600 ek gösterge için bakanlıkta kurulan kurulun, çalışmalarını tamamladığını söylemişti. Kurulun, bütçe görüşmelerinin ardından toplanarak çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Ek göstergeden milyonlarca memur ve memur emeklisi yararlanacak.

SÖZLEŞMELİLER KADROYA

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için çalışmalar da yılbaşında başlayacak. İsteyen personelin kadroya girmesini sağlayacak çalışmalar yürütülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, diğer bakanlıklar ve kamu kuruluşları ile de değerlendirmeler yapılacak.

Kaynak: Yeni Şafak
#emekli #memur #zam
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