Asgari ücret zammı için 2. toplantı bugün yapılacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete yapılacak ara zam için çalışmalarına bugün saat 15.30'da devam edecek.
Ekonomi 30.06.2022, 12:48
2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere dün ilk kez toplanan komisyonda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu düzenlememizle sadece Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı, çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: AA
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