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Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari ücretteki artış, Asgari Geçim İndirimi'ni (AGİ) de yukarı çekecek. Asgari ücretteki yüzde 30'luk artış AGİ'yi 268 liradan 348 liraya yükseltecek.

Ekonomi 24.11.2021, 10:41
Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ ne kadar olacak?

ASGARİ ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zammı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yeniden belirlenirken, 20 milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi artacak.

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı, GSS primi, ihbar, kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek. Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekar bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak.

İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA YAPILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette dar gelirlilerin üzerindeki yükün hafifletileceğini ifade ederken zam konusunda beklentiler de yükseldi. Ağır basan yüzde 30'luk artış senaryosuna göre asgari ücret brüt 4650 lira olurken çalışanın eline 3673 lira geçecek.

Asgari ücretle birlikte birçok ödeme kalemi de değişecek. Çalışanların medeni hali, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre AGİ, kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı da aynı oranda artacak. Asgari ücret zammı yaşlılık aylığından isteğe bağlı sigortalılığa, doğum, askerlik borçlanmasından sağlık sigortası primine kadar her alanda artışı da beraberinde getirecek.

ÇALIŞANIN AGİ'Sİ DE ARTIYOR

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekar bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek.

AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.

DOĞAN, OKUYAN ÇOCUĞU MUTLAKA BİLDİRİN

Maaşı vergilendirilen tüm çalışanlar AGİ alabiliyor. Bekar olan ya da eşi çalışan çocuksuz çalışanlar asgari geçim indirimini maaşlarının içerisinde alır. Eşi çalışmayanlara da AGİ ayrıca ödeniyor. AGİ ödenekleri devlet tarafından yapılmakla beraber her indirim işverenin vergisinden düşülüyor. AGİ'si ödenmeyen çalışan iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip bulunuyor.

Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine tabi bulunuyor. Boşanan çiftlerin her ikisinin de çalışıyor olması durumunda; çocukların velayetine sahip olan faydalanabiliyor. Eksiksiz ödenmesi için çalışanın özellikle özel sektörde çalışanların "Aile Durum Bildirim Formu"'nu eksiksiz ve doğru doldurması, yanlış beyan içermemesi gerekiyor. Bilgilerin doğruluğu çalışanın sorumluluğunda bulunuyor.

BRÜT MAAŞ ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

AGİ çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır, medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarda ödenir. Ücretsiz izne ayrılanlar asgari geçim indiriminden yararlanamıyor.

Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir. Yıl içinde işyeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edebilir.

TÜM ÜCRETLİLER AYNI SEVİYEDE ALIYOR

Ücret seviyesi ne olursa olsun, medeni durumları aynı olan gerçek usulde ücret geliri elde eden tüm ücretliler aynı ölçüde yararlanıyor.

Eşi çalışmayan ve dört çocuğu üzerinden sistemden yararlanan bir asgari ücretli ile aynı şartlarda eşi çalışmayan ve dört çocuğu bulunan ve 10 bin lira ücret alan bir ücretlinin alacağı asgari geçim indirimi tutarı aynı oluyor.

Kaynak: Sabah 

#asgari ücret #AGİ
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