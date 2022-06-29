banner38

Asgari ücret için kritik toplantı başladı

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretle ilgili komisyon bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

Ekonomi 29.06.2022, 14:10
Asgari ücret için kritik toplantı başladı

Toplam 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzun yıllar sonra ilk kez ara zam için masaya oturdu. İşçileri temsil eden Türk-İş masaya enflasyon farkı ve SGK işçi payında indirim talebiyle otururken, işverenler de prim indirimi, işsizlik sigortası priminin belli bir dönem alınmaması gibi istekleri gündemde tutuyor. Yapılacak zamda verilecek destekler de belirleyici olacak.

Toplantı saat 14:00'te başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı asgari ücrete ilk kez aram zam yapılacağını açıklamıştı. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bugün saat 14.00 için toplantıya çağrıldı. Masada Türk-İş, TİSK ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri var. Alınacak kararlar içinse oy çokluğu aranacak. Komisyonun amacı bugün itibarıyla çalışmaları tamamlayıp, rakamı belirlemek yönünde. Şu an itibarıyla asgari ücret, aralık ayında yapılan yüzde 50 zam sonrası 4 bin 253 TL olarak uygulanıyor.

Asgari ücret zammı için işçi ne istiyor?

Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk-İş'in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması.

Asgari ücret zammı için patronlar ne istiyor?

Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, SGK işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce TÜRK-İş'le vardıkları uzlaşma çerçevesinde SGK işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İşsizlik Sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamaya girmesini talep ediyor.

6 aylık enflasyon beklentisine göre asgari ücret ne kadar olacak?

Beş aylık enflasyon yüzde 35.64 gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40.75 oldu. 6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücret 5 bin 986,66 kuruş, kesintiler toplamı da bin 56 lirayı buluyor.

En düşük tahmin: Asgari ücret 5 bin 104 lira olacak

Asgari ücret için komisyon yüzde 20 civarında bir artışa onay verirse, net asgari ücret 5 bin 104 TL'ye çıkacak. Bu durumda işverene maliyeti de 7 bin 56 TL olacak.

Asgari ücrete yapılacak yüzde 30'luk bir artışta ise asgari ücret 5 bin 529 TL'ye çıkacak. Böyle bir senaryoda işverene maliyet de 7 bin 643 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 25'lik zamla 5.316 lira, yüzde 30'luk zamma göre de 5.529 lira, yüzde 35'lik artışla 5.741 lira, yüzde 40 artışla 5.954 lira olacak. Asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi yenilenecek.

Asgari ücrete artış için destekler de masada...

Asgari ücrette yapılacak artış için bir takım desteklerin de masada olduğu belirtiliyor. Tartışılan desteklerin başında da SGK işçi primlerinin bir kısmının Hazine tarafından üstlenilmesi bulunuyor. SGK primi işçi payı şu anda yüzde 14 olarak uygulanıyor ve 700 TL'ye denk düşüyor. Bu primin bir bölümünün Hazine tarafından üstlenilmesi durumunda ücretlerde otomatikman artış olacak.

Ancak bu desteğin süresinin önemli olduğu belirtiliyor. Eğer 6 aylık bir geçici destek olursa, sene başında asgari ücret tutarında bir azalma olabileceği, bu nedenle süre kısıtının da dikkate alınması gerektiği kaydediliyor. Asgari ücret için verilecek destek türünde uzlaşmaya varılırsa, Meclis kapanmadan yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor.

#asgari ücret #asgari ücret komisyonu #çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Yorumlar (0)
banner35
28
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23