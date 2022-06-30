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Asgari ücret için kritik gün

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Milyonlarca çalışanın gözünün çevrildiği ara zam için takvim netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyona karşı koruyacak tedbirleri devreye alacaklarını söyledi.

Ekonomi 30.06.2022, 01:33
Asgari ücret için kritik gün

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl ikinci kez masaya oturdu. Dün yapılan görüşme ile temmuzda yapılması planlanan ek zam için ilk adım atılmış oldu, takvim belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugünü işaret ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını sonuçlanacağını ümit ettiğini söyledi:

"Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması, enflasyonun tahribatı karşısında korunması bizim görevimizdir. Bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç, asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece asgari ücret kapsamında olan 6,5 milyona yakın işçimizle sınırlı değildir, onların üzerindeki ücret gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur."

"TİSK, elini taşın altına koyacaktır"

İşçi ve işveren sendikaları da toplantı öncesinde açıklama yaptı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, dengeli bir asgari ücret tespiti için ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi:

"Gelinen noktada hem işçi hem işveren hem de hükümetimiz, ara bir zam konusunda mutabık oldu. Buraya severek, isteyerek geldik. Çalışanların beklentilerinin karşılanması gerektiği konusunda TİSK olarak tam bir mutabakat içerisindeyiz. Dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda TİSK elini taşın altına koyacaktır."

TÜRK-İŞ: Nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücretlinin alım gücünün artırılması gerektiğine dikkati çekti: 

"Oluşan enflasyon çerçevesinde asgari ücretliye, dar ve sabit gelirliye nefes aldıracak bir düzenleme olmasını talep ediyoruz."

Ek zam için yönetmelik değişikliği yapılması bekleniyor. Görüşmelerde ek zammın da vergiden muaf tutulması üzerinde duruluyor. 

Asgari ücrete yapılacak ek zammı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesinden döndükten sonra açıklaması bekleniyor.

#asgari ücret
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