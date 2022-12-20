Asgari ücret için kritik gün
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü kez asgari ücret konusunda görüşme gerçekleştirecek.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü kez toplanacak. Komisyonun bu toplantıda bir karara varması bekleniyor.
Asgari ücrette süreç tamamlanmak üzere. Bugün Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını yapacak.
7 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmelerinde işçi ve işveren tarafı dinlendi, beklenti ve talepler masaya yatırıldı.
2023 yılı asgari ücretinin üçüncü toplantıda belli olması bekleniyor.
Asgari ücrette zam senaryoları ise şöyle:
Oran (%) Gelecek zam Toplam ücret
35 1925 TL 7 bin 425 TL
40 2 bin 200 TL 7 bin 700 TL
45 2 bin 475 TL 7 bin 975 TL
50 2 bin 750 TL 8 bin 250 TL
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Develi, kamuoyu beklentisinin 8 bin TL civarında olduğunu söyledi.
Asgari ücret son olarak 5 bin 500 olarak belirlenmişti
Asgari ücretin değişmesi ile çalışma hayatında birçok parametre yeniden belirlenecek.
Toplantıların ardından tespit komisyonu zam oranını belirleyecek.
Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkarıldı. Net ücret, temmuz ayında da yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira oldu.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4