Asgari ücret için ilk toplantı çarşamba günü yapılacak

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İlk toplantı 7 Aralık'ta, ikincisi 14 Aralık'ta yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren tarafları, taleplerini masaya yatıracak.

Gelecek yıl uygulanacak tutarı belirlemek için takvim netleşti.

İlk toplantı çarşamba günü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık'ta yapılacak. Taraflar, toplantıda talep ve tekliflerini iletecek.

İkinci buluşma da 14 Aralık'ta olacak.

Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından yeni asgari ücret tutarı belirlenecek.

Toplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak.

Her yıl olduğu gibi işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

Asgari ücret zammının yılbaşına kadar netleşmesi bekleniyor

Yeni asgari ücretin ay sonu gelmeden kararlaştırılacağı tahmin ediliyor.

2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı. Net ücret 5 bin 500 lira...