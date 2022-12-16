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Asgari ücret için 3. toplantı ne zaman yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, üçüncü toplantısını önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor.

Ekonomi 16.12.2022, 10:08 16.12.2022, 12:39
Asgari ücret için 3. toplantı ne zaman yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, üçüncü toplantısını önümüzdeki hafta yapması ve bu toplantı sonrası merakla beklenen yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Milyonlarca çalışan, asgari ücretin yeni yılda kaç lira olacağını büyük bir merakla bekliyor. Görüşmelerde ikinci tur geride kaldı. Son toplantıda ekonomik veriler değerlendirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci görüşmesi sonrasında da bir rakam ortaya çıkmadı. 

Görüşmelerde hükümet; işçi ve işveren tarafının beklenti ve taleplerini dinledi.

Şimdi sıra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında. Gelecek hafta yapılması beklenen görüşmede yeni asgari ücretin belirlenebileceği ifade ediliyor.

15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kararlar, oy çokluğu ile alınıyor. Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 30 artış ile birlikte asgari ücret kümülatif olarak 2022'de yüzde 95 artmış, net ücret 5 bin 500 lira olmuştu. 

Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

#asgari ücret #Toplantı
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