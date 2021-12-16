Asgari ücret 4 bin 250 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır."

"Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir."

"Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir."

Ayrıntılar geliyor...