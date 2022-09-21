ASELSAN'dan 31,8 milyon dolarlık satış
ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik aviyonik sistemleri kapsayan, 31,8 milyon ABD doları tutarında satış sözleşmesi imzalandığını açıkladı.
Ekonomi 21.09.2022, 20:54
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak aviyonik sistemleri kapsayan, toplam bedeli 31 milyon 807 bin 273,61 ABD doları tutarında bir satış sözleşmesi imzalamıştır" ifadesine yer verildi.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği öğrenildi.
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