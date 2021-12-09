ASELSAN'dan 12 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
Ekonomi 09.12.2021, 12:22
ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında yaklaşık 12 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.Yapılan açıklamada, Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği yer alıyor.
Kaynak: AA
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