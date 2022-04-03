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Artweeks@Akaretler’de “Yıldızlar Geçidi”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, kişisel blog sitesinden yayınladığı yazı ile sanatseverleri sergiye davet etti.

Ekonomi 03.04.2022, 13:17
Artweeks@Akaretler’de “Yıldızlar Geçidi”

Murat Ülker'in ilgili yazısı:

ÜLKER 4 NESİLDİR DAMAKLARDA…

Bundan 77 yıl önce Safiye Erol’un “Ülker Fırtınası” adlı romanından ilhamla adı konulmuş denen Ülker markamızla başlayan yolculuğumuz, bugün Yıldız Holding çatısı altında Ülker dahil birbirinden güçlü global markalarla sürüyor. İşimizi yaparken bir yandan da sanatla olan bağımızı güçlü tutmaya çabalıyoruz. Sanat ve estetik toplum sağlığına olan katkısı yanında işimize de katkı mücerret ama müspet katkı sağlayor. Bu yüzden Yıldız Holding Koleksiyonu’nu zenginleştirerek hem çalışma arkadaşlarımızla hem de sanatseverlerle buluşturmaya özen gösteriyoruz ki bakanların aklına, ruhuna,  gözüne iyi gelsin, bu konudaki girişimlerimiz semeresini vermiş olsun.

Bu sene de sanatın kolektif yönünü geniş kitlelere yaymak ve sanatseverler ile buluşturmak adına, “Yıldızlar Geçidi” sergimiz ile Artweeks@Akaretler’e heyecanla katıldık. Sanatçılarımızın, markalarımızdan aldıkları ilham ile özel olarak ürettikleri eserleri sizlere sunmak gerçekten büyük keyif!

Niye “Yıldızlar Geçidi”? Etkinliğe  Ahmet Güneştekin, Burhan Doğançay, Ebru Döşekçi, İhsan Oturmak, Laurence Jenkell, Melis Ağazat ve Natalia Stuyk gibi yıldız sanatçıların eserlerinin yer aldığı seçkimizle katılıyoruz, ilk nedeni bu; diğeri ise Natalie Stuyk’un içine katıldığınızda insanı büyüleyen yıldızlarımız enstelasyonudur. Ama şunu da unutmayalım zaten söz konusu markalarımızın her biri zaten insanların hüsnü kabulüne mazhar olmuş birer global yıldızdırlar. (GODİVA, McVities, ÜLKER …) İlk defa sergileme fırsatı bulduğumuz eserler, bu sergiye özel üretilen eserler ve varolan koleksiyonumuzdan eserlerle, küratörümüz İdil İlkin hanım ile bir seçki karması yaparak bu önemli etkinlikteki yerimizi aldık. Bu yazımda  “Yıldızlar Geçidi”ne aşina olmanız için  seçkideki işlerle ilgili kısa bilgiler verdim, eğer bu sergiyi gezemezseniz büyük bir keyiften mahrum kalacağınızı bilmenizi isterim

Bizim ürünlerimizin en sevdiğim yanı hepimizde mutlaka en az bir mutlu anısı olmasıdır. Dedenizin size verdiği Ülker Çikolata ve Gofret, kendisine ayırdığı Pötibör, lise sıralarında arkadaşlarınızla paylaştığınız Ülker Kremalı veya Çokoprens, Halley ve daha niceleri 4 nesildir hayatımızda bize küçük mutlu anlarda eşlik ediyor.

Bilmiyorum sizin hatıranız hangisi ama şu muhakkak ki herkesin hemencecik aklını gelen bir mutlu anı var ürünlerimizle. Bunu düşünerek Artweeks@Akaretler’de size iyi gelecek sanatla yoğrulmuş bir nostalji dünyası sunuyoruz.

Sergide geçmişten bugüne, Ülker markamızın reklamlarında yer alan müzikleri duyacaksınız. Eminim sergiyi gezerken hepimizi geçmişe götüren efsane cingılımız dilinizden düşmeyecek: “Önce güneş, hava, su; sonra bol gıda gelir. Akşama babacığım, unutma Ülker getir!”

Yıllardır tüketicilerin hem damaklarında hem de gönüllerinde yer etmiş olan klasik lezzetlerimizi yorumlayan yıldız sanatçıların eserlerini anlatayım istedim, belki hoşunuza gider ve yolunuz Akaretler 12’ye düşürüverir.

#murat ülker
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