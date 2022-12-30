banner38

Aralık enflasyonu salı günü belli olacak

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak Salı günü açıklanacak. TÜFE kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88 artış göstermişti.

Ekonomi 30.12.2022, 09:25
Aralık enflasyonu salı günü belli olacak

Aralık enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklisinin maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı da şekillenmiş olacak.

Tüketici Fiyat Endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşmişti.

3 Ocak Salı günü, yılın 12. enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Bu yılın ikinci yarısında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'ne ilişkin rakamlar ise, temmuzda yüzde 2,37, ağustosta yüzde 1,46, eylülde yüzde 3,08, ekimde yüzde 3,54, kasımda yüzde 2,88 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklisinin maaş zamları belli olacak

Yeni asgari ücret açıklandı. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

"Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine toplantısı sonrası, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin, "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız." ifadelerini kullandı.

Memur zammı ne kadar olacak?

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti;

En son kasım ayı enflasyonu açıklandı 2,8 dolayısıyla 5 aylık enflasyon verisi şu anda 13,3. Toplu iş sözleşmesinde oranı da aldığımızda şu anda 14,5 civarında görünüyor. 3 Ocak'taki rakamda göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 15-17 arasında bir rakam öngörülüyor.

Asgari ücretteki artış da göz önünde bulundurularak yüksek bir refah payıyla bahsettiğimiz verilerden daha yüksek maaş zammı yapılacağı öngörülmektedir. 

#Enflasyon #aralık ayı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. M.City 15 35
3. Newcastle 16 33
4. Tottenham 16 30
5. M. United 15 29
6. Liverpool 16 28
7. Brighton 15 24
8. Chelsea 15 24
9. Brentford 17 23
10. Fulham 16 22
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 17 17
14. Bournemouth 16 16
15. Leeds United 15 15
16. Everton 16 14
17. West Ham United 17 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Barcelona 14 37
3. Atletico Madrid 15 27
4. Real Sociedad 14 26
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Rayo Vallecano 15 23
8. Osasuna 14 23
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Celta Vigo 15 13
17. Espanyol 14 12
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4
banner23