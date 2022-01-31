Aralık ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı

İhracat 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat ise 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı %49,3 artarak 4 milyar 550 milyon dolardan, 6 milyar 792 milyon dolara yükseldi.