Aralık 2022'de 731 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen yılın aralık ayında 731 firma için izin belgesi düzenledi.
Ekonomi 22.01.2023, 10:38
Bakanlığın Aralık 2022'ye ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 731 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 14 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 3 oldu. Söz konusu ayda 2 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|19
|21
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Pendikspor
|20
|34
|5. Bandırmaspor
|19
|34
|6. Keçiörengücü
|19
|33
|7. Boluspor
|20
|33
|8. Rizespor
|19
|31
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|20
|21
|14. Erzurumspor
|20
|21
|15. Tuzlaspor
|20
|19
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|19
|42
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|19
|39
|5. Tottenham
|20
|33
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|20
|31
|8. Liverpool
|19
|29
|9. Brentford
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. West Ham United
|20
|18
|16. Leeds United
|18
|17
|17. Wolves
|19
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|17
|21
|12. Espanyol
|18
|20
|13. Valencia
|16
|19
|14. Almeria
|17
|18
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|17
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|17
|5