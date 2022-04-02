Araç sahiplerini sevindiren haber!

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Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarına da pompaya yansıyacak şekilde indirim yapıldı.
Ekonomi 02.04.2022, 09:36
Akaryakıt şirketleri tabelalarındaki fiyatları yeniledi. Bu kapsamda benzinin litresine 70 kuruş indirim yapıldı.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarına indirim yapıldı. Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litresine 70 kuruş indirim yapıldı.
Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19 liraya düştü. Motorinde ise fiyat değişikliği yapılmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları
Motorin:
İstanbul: 22,08
Ankara: 22,18
İzmir: 22,19
Benzin:
İstanbul: 19,00
Ankara: 19,08
İzmir: 19,10
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|Takımlar
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|P
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|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
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|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|15. Galatasaray
|30
|38
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|18. Göztepe
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|19. Rizespor
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|20
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|P
|1. Ankaragücü
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|4. İstanbulspor
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|5. Eyüpspor
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|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
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|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
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|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
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|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
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|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
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|38
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|29
|36
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|29
|36
|13. Rayo Vallecano
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|32
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|29
|29
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|29
|27
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|26
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|22
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|29
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