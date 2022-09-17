Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geliyor
Pazartesi günü gelecek 2 lira 25 kuruş indirim ile birlikte 3 büyükşehirde motorin 22 liraya kadar düşecek.
Ekonomi 17.09.2022, 09:32
Gerek döviz kurlarındaki gerekse brent petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt ücretlerindeki değişimleri de sık sık etkiliyor.
Brent petrol düştükçe, sürücüleri rahatlatacak indirim haberleri de gelmeye devam ediyor.
Motorin için indirim haberi geldi.Ortalama olarak İstanbul'da 22,58 TL, Ankara'da 22,71 TL ile İzmir'de ise 22,69 TL'den satışa sunulacak.
Üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 - 11,07 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 19.36 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24.92 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 24.94 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL
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açık
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|7
|16
|2. Konyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|5
|13
|4. Beşiktaş
|6
|13
|5. Adana Demirspor
|6
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Ankaragücü
|5
|1
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Altay
|6
|5
|15. Adanaspor
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|6
|9
|10. Leeds United
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|7
|7
|13. Aston Villa
|7
|7
|14. Bournemouth
|6
|7
|15. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Everton
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Getafe
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|5
|1