Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor

Benzin, motorin ve otogazda zam dalgası bitmiyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, en son 1 Şubat'ta zamlanan motorine, artan petrol fiyatları nedeniyle bu geceden itibaren 90 kuruş daha zam gelmesi bekleniyor.

Son zamanlarda zam üstüne zam gelen akaryakıtta bir artış da 7 yılın zirvesine yükselen petrol fiyatları nedeniyle bekleniyor.

Motorine en son 1 Şubat'ta 32 kuruş zam gelmişti.

PETROL FİYATLARI 8 YILIN ZİRVESİNDE

Brent petrolün varil fiyatı, ocak ayını son 30 yılın en hızlı artış performansıyla kapatmaya hazırlanırken piyasalarda üç haneli fiyat beklentisi güçleniyor. 6 haftalık yükselişin ardından yüzde 1.1 artarak 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatlarının, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.