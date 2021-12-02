Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor

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Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi.
Ekonomi 02.12.2021, 16:43
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,60 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 9,11 liradan 9,55 liraya, İzmir'de 9,18 liradan 9,62 liraya çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Kaynak: AA
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