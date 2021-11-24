Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor
Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.
Ekonomi 24.11.2021, 09:34
Benzin grubunda 1,02 TL, Motorin grubunda 1,06 TL ve LPG'de 70 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.
Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıkacak.
LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,10 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8,05 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,95 liraya yükselecek.
Kaynak: Memurlar
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