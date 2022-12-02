Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine peş peşe gelen indirimin ardından 1 lira üzerinde zam geliyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,50 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.