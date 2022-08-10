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Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor

11 Ağustos perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 81 kuruşluk zam bekleniyor.

Ekonomi 10.08.2022, 16:15
Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor

11 Ağustos perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 81 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BÜYÜK ZAM

Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.34 liraya satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.

#motorin #zam
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